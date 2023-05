Participer à la consultation citoyenne des États Généraux des Mobilités sur la thématique de "Comment mieux se déplacer à La Réunion ?"

Comment participer aux États Généraux des Mobilités ?



Du 9 mai au 23 juillet 2023, un vaste dispositif d’information et de participation sera déployé sur tout le territoire. Toute l’actualité et programme d’animations autour de cette opération sont à retrouver sur le site



Vous pourrez : Répondre à un questionnaire

Partager votre avis, propositions sur un « mur de contributions »

Localiser vos interventions sur une carte interactive

Télécharger des cahiers d’acteurs pour les personnes morales

Participer aux réunions publiques situées aux 4 coins de l’île

Prendre part à la tournée de la « caravane des États Généraux »

Organiser vous-même un « Ron Kozé des mobilités » (un kit d’animation disponible en ligne pour guider les citoyens dans l’organisation de leur débat.)

Save the date : Pour les animations prévues dans le bassin Ouest :

+ Les réunions publiques organisées par la Région Réunion auront lieu : Le jeudi 25 mai 2023 au Musée de Stella Matutina à Saint-Leu – 18 h

Le lundi 26 juin 2023 au Conservatoire Régional Cimendef à Saint-Paul -18 h + Présence de la Caravane des États Généraux : Le vendredi 12 mai 2023 en Gare routière de Saint-Paul

Le mercredi 12 juillet 2023 au pôle d’échanges Odette et Roger MOFY de Le Port En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) a élaboré une stratégie tenant compte de l’importance de pouvoir rapprocher les lieux d’activités des lieux de vie et de loisirs, d’améliorer le réseau de Transport collectif existant, de promouvoir des modes de déplacements doux et de développer des solutions de mobilités. « Cela se construit ensemble » comme le souligne Emmanuel SÉRAPHIN, président du TCO, « car il est essentiel de pouvoir répondre au besoin du territoire tout en prenant compte de l’engagement citoyen dans les chantiers que nous portons. »Comment participer aux États Généraux des Mobilités ?Du 9 mai au 23 juillet 2023, un vaste dispositif d’information et de participation sera déployé sur tout le territoire. Toute l’actualité et programme d’animations autour de cette opération sont à retrouver sur le site www.consultation-mobilites.re Vous pourrez :Pour les animations prévues dans le bassin Ouest :+ Les réunions publiques organisées par la Région Réunion auront lieu :+ Présence de la Caravane des États Généraux :

Se déplacer aujourd’hui constitue l’une des premières préoccupations pour une grande majorité des Réunionnaises et des Réunionnais. En tenant en compte de tous les enjeux du territoire en matière de déplacements et du développement de mobilités alternatives, il convient d’établir une feuille de route opérationnelle construite avec nos concitoyens et les collectivités. Cette démarche inédite, intitulée « les États Généraux des Mobilités » est une large consultation citoyenne organisée du 9 mai au 23 juillet 2023 par la Région Réunion sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, en partenariat avec toutes les intercommunalités, les communes, le Département, le Syndicat mixte de Transport de la Réunion (SMTR), le rectorat, les opérateurs de transports et l’État.