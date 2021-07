Participe aux stages vacances proposés par Sciences Réunion !

Rendez-vous au Fab’Lab O-Kartié, situé au 4 rue Jacquot à Saint-Paul.

Le planning de stage “Vacances en sciences”

Infos et réservations : Gaoury Tandrayen

0693 10 38 59 | 0262 92 24 39 | gaoury.tandrayen@sciences-reunion.net

Si tu as entre 8 et 10 ans, ces stages proposés par l’association Sciences Réunion pendant les vacances sont pour toi !Les animateurs-trices te proposent chaque jour un atelier scientifique de 9h à 11h30, du lundi 2 au vendredi 6 août 2021.Clique sur le visuel pour l’agrandir.Attention : Les places sont limitées… Inscris-toi dès maintenant !Suis l’actualité de Sciences Réunion sur leur site sciences-reunion.net et leur page Facebook