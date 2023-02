Communiqué Parti Rényoné : "Une impérieuse nécessité : un Plan pour l’Enseignement de la Langue et de la Culture Réunionnaises"

Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 22 Février 2023 à 11:45

« Alors que l’éducation fondée sur la langue maternelle est essentielle pour accompagner un individu vers son plein épanouissement et transmettre les patrimoines linguistiques, 40 % des élèves dans le monde n’ont pas accès à l’éducation dans la langue qu’ils parlent ou comprennent le mieux. Une telle situation nuit gravement à l’apprentissage, à l’expression culturelle comme à la construction des liens sociaux, et fragilise profondément le patrimoine linguistique de l’humanité… » (1)



Forts de ce constat, nous dénonçons une fois de plus la politique linguicidaire du Rectorat de la Réunion qui persiste et signe dans son refus de poser le cadre global indispensable pour donner à la langue et la culture réunionnaises la place qui lui revient de droit au sein de l’École de la République.



Face à cette « minoration sournoise » de la langue réunionnaise, formule entendue lors d’un énième colloque, nous déplorons fortement le silence assourdissant et le manque d’investissement des sachants et autres universitaires qui, de facto, sont objectivement responsables de graves atteintes à l’intérêt supérieur de l’enfant réunionnais avec leurs conséquences dévastatrices (honte de soi, mutisme, manque de confiance et difficultés à l’oral, non-maîtrise ou maîtrise approximative du français…).



En conséquence, nous apportons un soutien total à la proposition portée par le Collectif « 20 ans de créole à l’école et Droits des enfants réunionnais » : un Plan pour l’Enseignement de la Langue et de la Culture Réunionnaises (PELCR) adapté aux spécificités linguistiques et culturelles de notre péi et respectueux de notre identité plurielle.



Nous exigeons enfin l’application de l’article 312-11-2 du Code de l’Education qui permet désormais que l’offre d’enseignement de langue et culture réunionnaises et de parcours bilingues réunionnais-français soit généralisée dans l’académie. Ainsi, tous les élèves de notre péi pourront enfin bénéficier d’un enseignement hebdomadaire de LCR ou bilingue inscrit à leur emploi du temps.



Nout kalité rényoné, lo zarboutan nout pèp ! Pour le PaRé Michaël Crochet

(1) https://www.unesco.org/fr/days/mother-language À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, le PaRé fait sien le message qui a été adressé par Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO :