Partez à la découverte du sentier sous-marin de l’Hermitage !

Un guide expérimenté de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion vous invite à venir découvrir gratuitement la richesse et la fragilité du récif corallien de l’Hermitage. Uniquement sur réservation au 0692 89 18 68.



Pensez à vous munir de vos palmes, masque de plongée et tuba (matériel non fourni et obligatoire).



Conformément à la réglementation en vigueur prévoir un masque de protection individuel pour votre arrivée sur le point de rendez vous sur le haut de plage de l’Hermitage, la Réserve Naturelle Marine de La Réunion limite à 8 personnes maximum les réservations par créneau horaire.



Attention : l’activité peut être annulée si les conditions météorologiques ne sont pas satisfaisantes.