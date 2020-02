Partez à la découverte du sentier sous-marin de l’Hermitage !

La Réserve Naturelle Marine de la Réunion, vous invite à venir découvrir, gratuitement, accompagné d’un guide expérimenté, la richesse et la fragilité du récif corallien de l’Hermitage. Pensez à vous munir de vos palmes, masque et tuba. L’activité se déroule dans le « lagon » de l’Hermitage, un stand d’accueil de couleur bleu est installé sur le haut plage, 100m au sud du restaurant « Go Cap Méchant ».



Rendez-vous les samedis 8 février de 10h et 11h et 22 février de 10h et 11h.

Plus d’informations au 0692 89 18 68 (Photo d’illustration).