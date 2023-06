Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Partenariat entre l’État, le Département et l’AFD : élaboration de la feuille de route "grand Âge" et le développement de réseaux d’irrigation dans les Hauts

En présence de Jérôme FILIPPINI, préfet de La Réunion, Cyrille MELCHIOR, président du Conseil départemental de La Réunion, et Marie-Pierre NICOLLET, directrice de l’agence française de développement (AFD) La Réunion – Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), ont signé ce 27 juin deux conventions de financement d’études via le Fonds Outre-Mer (FOM) pour un montant global de 716 000 €.



« Les ressources de l’État mises à disposition de l’AFD par le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer à travers le Fonds Outre-Mer (FOM) permettent d’accompagner le Conseil départemental dans l’élaboration de deux politiques publiques majeures pour le territoire de La Réunion : la gestion de la ressource en eau dans un contexte d’allongement et d’intensification des périodes sèches et le maintien en autonomie des personnes âgées dans un contexte d’accélération du vieillissement de la population de l’île » indique le préfet Jérôme Filippini.



Ce fonds d’assistance à maîtrise d’ouvrage, piloté par l’AFD pour le compte du Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, vise à appuyer le renforcement des capacités des territoires ultramarins, pour la réalisation de projets structurants. Ces projets présentés à l’agence française de développement (AFD) permettent « d’accompagner la Collectivité départementale à relever deux défis majeurs pour le territoire : le vieillissement de la population et les déficits en eau pour les hauts de La Réunion » précise Marie-Pierre NICOLLET, directrice de l’AFD.



Ces études concernent deux dossiers. Le premier porte sur la feuille de route « grand Âge » à hauteur de 500 000 €. Le Département, par cette mission d’assistance à la définition et à la mise en œuvre de sa politique « grand Âge » en lien avec l’Agence régionale de santé, souhaite accélérer et moderniser l’offre de services et d’hébergement en faveur de la population réunionnaise vieillissante. En effet, La Réunion va connaître un doublement de sa population âgée de plus de 75 ans d’ici 2030.



Le deuxième concerne le PRogramme Opérationnel Départemental pour l’accès à l’Eau dans les HAUTS (PRODEO) à hauteur de 216 000 €. Ce programme, mis en œuvre par le Département, vise à définir et analyser au stade pré-opérationnel différentes solutions d’alimentation en eau sur 8 secteurs identifiés, pour permettre un meilleur accès à l’eau dans les Hauts de l’île de manière pérenne. Il s’agit de pouvoir sécuriser une production agricole qui couvre 70 % du marché intérieur en produits frais locaux, tant en fruits et légumes qu’en produits animaux.



« Cette convention de partenariat technique et financier entre le Département et l’AFD grâce aux ressources du Fonds Outre-Mer est emblématique de la façon dont nous travaillons ensemble à La Réunion : fédérer toutes les énergies, ressources et expertises du territoire pour bâtir de concert un avenir durable, en l’occurrence sur les deux thématiques majeures de l’accès à l’eau et du bien vieillir » déclare le Président Cyrille Melchior.





