Rubrique sponsorisée [Partenariat] Votez pour les Talents Gourmands 2020/2021 et tentez de gagner de délicieux cadeaux !

Les inscriptions à la deuxième édition du concours Talents Gourmands du Crédit Agricole ont pris fin le 20 décembre 2020. Nos agriculteurs, artisans et cuisiniers ont désormais besoin de vous ! Tentez de remporter des cadeaux gourmands en votant avant le 10 janvier pour votre talent préféré dans chacune des catégories de métier. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 28 Décembre 2020 à 10:07 | Lu 65 fois

La deuxième édition des Talents Gourmands à La Réunion bat son plein. Il est temps maintenant pour vous de sélectionner les candidats qui s’envoleront vers la finale. Vous aurez pour mission de choisir le 3ème finaliste dans chaque catégorie de métier. Le candidat qui aura reçu le plus grand nombre de votes dans sa catégorie sera sélectionné pour la finale qui aura lieu le vendredi 29 janvier 2021 dans un grand hôtel de l’Ouest.



Les internautes qui auront voté du 28/12 au 10/01 pourront être tirés au sort afin de gagner l’un des lots mis en jeu ci-dessous.



A GAGNER…



• Un dîner pour deux personnes au restaurant La Case Pitey à La Rivière Saint-Louis d’une valeur de 210 €.



• Un an d’abonnement au magazine Mets Plaisirs.



• Un an d’abonnement au magazine Epicurien à Table.



• Un guide Kaspro, édition 2021 de la sélection des plus belles tables de La Réunion.



