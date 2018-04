Economie Partenariat SHLMR/Albioma: 51 projets photovoltaïques vont être mis en place La SHLMR et Albioma ont signé un partenariat pour la mise en place de projets photovoltaïques dans les groupes d'habitations de la SHLMR. Sur toute l’île, 51 projets photovoltaïques vont être mis en place sur les résidences en toitures tôles. Voici le communiqué :

« Consommation d’électricité annuelle de 2 320 foyers réunionnais »



35 conventions sont d’ores et déjà signées, dont 12 installations doivent être livrées avant septembre 2019. 16 conventions sont en cours d’études pour une signature dans les prochaines semaines.



À ce jour le partenariat global porte sur 4,8 MW, pour une production totale de 6,9 GWh par an, soit la consommation d’électricité annuelle de 2 320 foyers réunionnais, quasiment 10 % du parc de la SHLMR. Grace à ces installations, se sont 5 520 tonnes de CO2 qui seront évitées par an.



Olivier Bajard, directeur général de la SHLMR déclare :

« Au-delà de la production d’électricité, il s’agit d’une action résolue en faveur du cadre de vie des locataires de la SHLMR puisque l'intégralité des bénéfices dégagés par les installations seront réinvestis dans l’entretien et la maintenance des résidences concernées. »



Les installations photovoltaïques vont également améliorer le confort thermique des habitations en diminuant significativement le rayonnement solaire direct sur les toitures.



Avec ce partenariat, la SHLMR apporte sa contribution à la transition énergétique, en permettant d'utiliser des infrastructures existantes pour y installer des fermes photovoltaïques. Avec un projet de bâtiment BEPOS (bâtiment à énergie positive), des ressourceries, des jardins partagés, … la SHLMR est pleinement engagée dans le développement durable à La Réunion.



Frédéric Moyne, directeur général d’Albioma, déclare : « Nous sommes très fiers d’accompagner la SHLMR dans ce projet ambitieux. Ce partenariat souligne pleinement l’engagement d’Albioma dans la transition énergétique, au service des territoires et des citoyens et conforte notre position de premier acteur du solaire outre-mer. »



Historique du projet :

22 juin 2017 : Consultation dans la presse.

6 septembre 2017 : Réception des offres.

28 février 2018 : Signature d’une convention cadre.

13 mars 2018 : Signature de 36 conventions de mise à disposition de toitures.

28 mars 2018 : notification des conventions - entrée en phase « opérationnelle » du projet.

Début 2019 : début de production d’électricité solaire.

