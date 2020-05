Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Partenariat Région-CAF Pour la mise en oeuvre du Chèque Tourisme « Mon Île 974 » Signature de Convention partenariat Région-CAF -

Ce vendredi 29 mai, a eu lieu la signature de convention de partenariat, entre la Région Réunion et la Caisse des Allocations Familiales de La Réunion pour le dispositif Chèque Tourisme « Mon Île 974 » avec Le Président de la Région, Didier ROBERT, Harry Claude MOREL, Président du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion et Frédéric TURBLIN, Directeur de la CAF de La Réunion.



Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire Covid19, la Région a déployé un panel d’aides d’urgence pour accompagner les acteurs économiques et notamment le secteur du tourisme avec un Plan Solidarité Tourisme 2020 doté de 27 M€ qui a pour objectifs de relancer l’économie développement particulier du tourisme local. « Le Chèque Mon île 974 », constitue l’un des outils phares du plan pour relancer la consommation des activités touristiques locales. L’accompagnement de la Caisse des Allocations Familiales de La Réunion dans la mise en œuvre de ce dispositif est inédit.



Le 16 mai dernier, Le Président de Région avait annoncé la mise en place du Chèque Tourisme « Mon Île 974". Le dispositif s’est concrétisé ce vendredi avec la signature de convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion.



Ce nouveau dispositif régional propose à plus de 52 000 familles d’accéder à un chéquier de 15 chèques de 20€ avec lequel les Réunionnais pourront profiter de leur vacances à La Réunion en redécouvrant les activités touristiques de l’Île.



Les objectifs de cette démarche partenariale sont de soutenir l’économie locale et les acteurs du tourisme ; d’inciter les Réunionnais à fréquenter davantage les hôtels, les gîtes, les restaurants et les bars et ainsi accompagner et soutenir les salariés modestes et leur famille qui ont été grandement solliciter lors de cette période de confinement. Une enveloppe de 17 M€ en fonds propres est consacrée pour le lancement de ce dispositif.



Pour le bon déploiement de ce dispositif au plus grand nombre de bénéficiaire, La Région Réunion s’est associée à La Caisse d’Allocations Familiales pour un partage de données permettant de cibler le panel des ayants droit.



Les bénéficiaires du Chèque Tourisme « Mon Île 974 » sont les familles recevant la prime d’activité, à l’exception des foyers sans enfant dont les ressources mensuelles sont supérieures à 915€ et les salariés de conditions modestes, touchant également certaines prestations sociales qui ont mobilisés durant la crise.



La Caisse d’Allocations Familiales lancera prochainement une campagne de mailing pour notifier à tous les bénéficiaires potentiels du Chèque Tourisme « Mon Île 974 » qu’ils pourront effectuer les démarches pour accéder à ce dispositif par le biais des services de la Collectivité Régionale et des partenaires touristiques régionaux (FRT, IRT et OTI) à partir du 15 juin.



Le Chèque Tourisme « Mon Île 974 » doit permettre à plus de 140.000 réunionnaises et réunionnais de découvrir ou redécouvrir leur île jusqu’à fin décembre 2020.





" C’est une opération inédite. C’est un vrai partenariat, que nous scellons aujourd’hui entre la CAF et la Région Réunion.

Mon île 974, c’est une opération d’accompagnement et de soutien aux entreprises du tourisme mais tout autant d’accompagnement et de soutien au pouvoir d’achat des familles modestes. Ce sont plus de 5 000 entreprises concernées pour 52 000 familles.



Nous partageons ensemble un très beau dossier, qui permettra de prendre date et qui permettra de construire de nouvelles actions de partenariat avec la CAF. Je salue l’engagement de la CAF pour tout le sérieux et pour toute la rapidité dans ce dossier. Cette opération n’aurait pu se faire sans le concours de la CAF.



Nous visons un double objectif. Le premier est d’accompagner les entreprises dans le secteur du tourisme. Ce sont des entreprises qui vont reprendre leurs activités, mais en décalage par rapport à d’autres. Nous avons débloqué en ce sens une enveloppe de 25 millions d’euros pour le secteur.



Aujourd’hui, il s’agit d’une enveloppe de 17 millions d’euros, qui permettra d’accompagner des familles modestes avec ce dispositif régional. Ce sera un chéquier d’une valeur de 300€. Cela va permettre à 52 000 familles de dépenser et consommer local. Nous sommes dans une démarche vertueuse. C’est un dispositif qui court jusqu’au mois de décembre. Il sera opérationnel aux alentours du 15 juin. "



Didier ROBERT,

Président de la Région Réunion





