Rubrique sponsorisée [Partenariat] Faire ses cadeaux à distance : c'est facile et rapide avec Papay.re !

Un tout nouveau centre commercial en ligne vient d'ouvrir à La Réunion... Une réelle opportunité pour les Réunionnais qui resteront en métropole pour les fêtes mais veulent gâter leurs proches. Un grand choix de cadeaux pour hommes, femmes et enfants sur Papay.re dans tous les styles... Sport, vêtements, multi-media, produits de la table et même cadeaux sensuels, en quelques clics un shopping chez des commerçants Réunionnais qui fera des heureux ! Par Constance Dupont - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 10:35 | Lu 120 fois









OFFRIR UN CADEAU SUR PAPAY.RE

L'expédition colis en point relais est offerte. Les colis sont généralement expédiés dans un délai de 1 jour ouvré après réception du paiement. Ils sont expédiés via l'équipe de



Une notification est envoyée sur l'espace client de l'acheteur, doublée d'un email et un texto pour vous notifier de la disponibilité de la commande en point relais.

La commande est remise contre identification et signature électronique

De plus sur l'interface du site papay.re les outils pour suivre la commande en direct et l'historique de celle-ci sont disponibles. Une attention particulière est portée aux objets fragiles.



A noter qu'une expédition des colis à une adresse domicile ou travail - via DHL Express est possible également, moyennant un forfait de 9€99.





Et pour les retours éventuels?

En 24h à 48h les cadeaux, qui peuvent être emballés sont expédiés et peuvent être récupérés en points relais , même dans les cirques. Un tout nouveau service qui change la vie des Réunionnais d'ici et de métropole. Papay.re maîtrise la gestion des stocks de l'ensemble des produits mis à la vente sur la plateforme. Tous les produits affichés sont présents dans leurs entrepôts et prêts à être expédiés hors difficultés techniques.L'expédition colis en point relais est offerte. Les colis sont généralement expédiés dans un délai de 1 jour ouvré après réception du paiement. Ils sont expédiés via l'équipe de Papay avec un service de tracking et remis contre signature électronique au point relais.Une notification est envoyée sur l'espace client de l'acheteur, doublée d'un email et un texto pour vous notifier de la disponibilité de la commande en point relais.La commande est remise contre identification et signature électroniqueDe plus sur l'interface du site papay.re les outils pour suivre la commande en direct et l'historique de celle-ci sont disponibles. Une attention particulière est portée aux objets fragiles.A noter qu'une expédition des colis à une adresse domicile ou travail - via DHL Express est possible également, moyennant un forfait de 9€99. Papay.re assure la gestion des retours et 1 réexpédition est offerte notamment sur les produits textiles dans le cas de problème de taille. Chaque demande de retour doit se faire via l'interface client sur la commande concernée et les colis peuvent être déposés en point relai.



Publicité Publicité