Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Partenariat Département/ARS : Focus sur la stratégie d’accueil des personnes âgées - 2022 Le Président du Conseil départemental a reçu le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS La Réunion) ce 2 août au palais de la Source. À l’ordre du jour de cette réunion de travail, figuraient la stratégie départementale d’évolution de l’offre d’accueil et le plan de rattrapage lancé par l’ARS pour le renforcement de l’offre médico-sociale pour les personnes âgées qui prévoient la création de 576 places d’EHPAD. À la création de 5 EHPAD de 100 places chacun s’ajoutent des projets d’extension totalisant 76 autres.

Pour Cyrille Melchior "C'est un plan très ambitieux pour notre 3ème jeunesse et notre territoire. Le premier appel à projet pour la création de 2 premiers EHPAD à Bras Panon et à Petite-Île est prévu en ce mois d'août 2022. En plus des 200 places d’hébergement, il y aura 28 places de service d’accueil de jour, 14 places d’Hébergement temporaire, un Pôle d’activités et de Soins adaptés. L’appel à projet d’un Établissement d’accueil médicalisé (EAM, ex FAM ou Foyer d’accueil médicalisé) de 24 places à La Possession est également programmé ce mois-ci".



Quid des projets d’extension à court terme ? "L’EHPAD du CHOR qui va être délocalisé et celui de la Croix-Rouge font l’objet d’une extension de 30 places chacun. À la Résidence Aude à Saint-Denis, 6 places supplémentaires sont prévues après le chantier de rénovation. Ces projets ont été validés dans le cadre du plan Ségur Investissement."

Gérard Cotellon, nommé directeur général de l’ARS La Réunion le 6 avril 2022 a abordé le Plan d’aide à l’investissement (PAI) dont les objectifs sont de : "Moderniser les EHPAD dans un souci de réduction des disparités territoriales, transformer l’offre d’hébergement en faveur du cadre "domiciliaire", et soutenir une meilleure qualité de vie au travail des professionnels". Pour la période 2021-2025, le montant des crédits SEGUR pour le PAI s’élève à 22,2 M€.



Concernant le plan de rattrapage (PR) lancé par l’ARS, 28 M€ seront destinés à renforcer l’offre à destination des personnes âgées et prévenir les effets du vieillissement à venir. En plus des 576 places sus-mentionnée, ce PR prévoit la création de 43 Places d’hébergement temporaire ; 24 places d’accueil de jour ainsi que de 350 places de petites unités de vie (PUV). Pour l’ARS : "Il importe de proposer une offre innovante de lieux de vie médicalisés à destination des personnes âgées, s’adaptant à la géographie du territoire et à ses spécificités. Il s’agit de structures de petite taille, qui pourraient être implantées dans les écarts ou les hauts, favorisant le maintien de proximité avec les familles".



La Réunion s’est achevée avec un point sur le plan de contrôle des EHPAD qui a été mis en œuvre pour éviter les pensions dites "marrons". Jusqu’ici, 50% des EHPAD existant ont été contrôlés et plusieurs inspections sont programmées avant fin 2022. Le plan de contrôle sera aussi étendu aux établissements accueillant les personnes en situation de handicap.





