Partenariat 2019-2021 entre l’Association France Volontaires et la Région Réunion Signature de partenariat 2019-2021 entre l’Association France Volontaires et la Région Réunion





Comme la collectivité souhaite :



faire de l’ouverture internationale et de l’insertion régionale un axe majeur,

associer les jeunes réunionnais à sa dynamique de coopération en mobilisant les réseaux de son partenaire France Volontaires,

recourir à des volontaires pour contribuer à renforcer les liens économiques, sociaux et culturels dans la zone océan Indien.





Ainsi, France Volontaires et La Région Réunion s’engagent dans un nouveau partenariat par la signature de cette convention cadre 2019-2021, afin :



d’améliorer l’employabilité des jeunes réunionnais à travers une expérience de mobilité internationale,

de renforcer les compétences des structures partenaires de la zone à travers l’implication de volontaires qualifiés et motivés,

de dynamiser la coopération régionale et augmenter le nombre de projets de coopération entre La Réunion et les pays de la zone. Ce partenariat 2019-2021 entre France Volontaires et La Région Réunion est une première étape qui s'inscrit dans la continuité des actions engagées, et qui vient définir et renforcer la coopération dans le domaine de la formation, la mobilité et l'employabilité des réunionnais.

