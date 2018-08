Partagez-vous correctement la route ?

Dans le cadre des actions de la police de sécurité du quotidien, les services de police intensifient leurs interventions de sensibilisation en matière de sécurité routière.



Ce vendredi après-midi, en présence de Marie-Amélie Vauthier-Bardinet, directrice de cabinet du préfet, une opération de contrôle et de sensibilisation au partage de la route est organisée par la Direction Départementale de la Sécurité Publique dans les rues de Saint-Denis.



Les policiers du Service d’intervention, d’aide et de Proximité rappellent les bons gestes à adopter aux usagers de la route et piétons particulièrement nombreux en ce moment en bas de la rue Maréchal Leclerc où la braderie de l’Océan bat son plein.



Voilà bientôt deux semaines que la campagne pour un meilleur partage de la route a commencé sur nos écrans télé. Elle se poursuit donc ce vendredi dans la rue.



Cette opération a pour but de sensibiliser, d'une part, les conducteurs à faire preuve de respect, de courtoisie et de vigilance sur les routes, et d'autre part, les piétons et les cyclistes, à l'importance d'adopter un comportement sécuritaire et responsable.



Lors de cette action, les policiers portent une attention particulière au respect de la signalisation par tous les utilisateurs (piéton, conducteur, cycliste) ainsi que sur les infractions prévues au Code de la Route. Du refus de priorité à un piéton engagé sur un passage protégé, d’un dépassement à l'approche d'un passage piéton ou encore d’un stationnement empiétant sur un passage protégé, toutes les situations sont abordées. Un rappel sans doute pas de trop à l’approche d'un week end.