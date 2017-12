<<< RETOUR La Réunion Positive

Partager, collaborer, innover... Le coworking made in Reunion Créé en juin 2013, le Transfo est le seul espace public de coworking de la Réunion. Fabienne Auber, responsable de la structure, met toute son énergie pour que cet espace dédié à l’innovation et aux TIC soit un lieu d’échange, de collaboration et de transparence. Un lieu qui en somme permet à chaque coworker de trouver sa place et de s’épanouir.





Nés officiellement à San Francisco en 2005, les espaces de coworking ont gagné les quatre coins du monde et La Réunion n’y a pas échappée. C’est à Saint-Pierre que la CCIR, avec le concours de la Région Réunion et des fonds européens, qu’a été installé Le Transfo. Cet espace de 350 m2 entièrement connecté en wifi haut débit, s’organise autour d’un vaste open-space muni de plusieurs postes informatiques dédiés.

Conçu et pensé comme un vrai lieu de vie, celui-ci propose également un coin vestiaire, des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, six bureaux, deux salles de réunion entièrement équipées, des services communs comme l’accueil, le secrétariat ou encore la reprographie... On y trouve aussi une petite cuisine et un salon-bar convivial plus propices aux échanges informels.



"Travaillant à mon domicile depuis la création de mon entreprise, j’étais partie dans une forme de procrastination qui devenait limite dangereuse pour mon activité. Je suis donc venue au Transfo pour retrouver un certain rythme de vie. Cela m’a permis de m’organiser des plages horaires de travail fixes, d’échanger avec les autres coworkers, de partager nos tuyaux et agrandir mon réseau." Laetitia Gomez, Coworkeuse au Transfo depuis juillet 2017.



Ici, les résidents bénéficient d’un espace de travail collaboratif, favorisant le partage des savoirs, des expériences et des compétences. Avec plus d’une trentaine de coworkers occupant l’ensemble des espaces prévus, Le Transfo cherche aujourd’hui à se développer et pourquoi pas à déménager dans un lieu offrant davantage de perspectives.



Riche en événements, Le Transfo a organisé courant novembre sa journée porte ouverte. Une occasion pour l’espace d’accueillir les TPE (hors secteur numérique) et les porteurs de projets réunionnais pour les sensibiliser sur les outils, les usages et les enjeux du numérique. Toute une série d’atelier pratique a d’ailleurs été mise en place avec la collaboration des coworkers, tels que "Gérer sa page facebook, pourquoi ?", "Réussir son pitch elevator", "Développer l’innovation dans votre entreprise" …







CONTACT

➜ LE TRANSFO

ZAC OI - 35 rue de la Soie Résidence Dina Margabin

Bat. A - No 128 Terre Sainte - 97410 Saint Pierre

0262 33 15 55

www.letransfo.re

letransfo@reunion.cci.fr

Du Lundi au Vendredi de 9h à 18h

