A la Une . Partage de la route avec les tracteurs agricoles : Mode d’emploi

Lors des campagnes sucrières, les engins agricoles et les véhicules de particuliers doivent partager la voie publique. Petit rappel des essentiels pour un "bon partage de la route". Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 09:50

En ce début de campagne sucrière, les tracteurs agricoles sont de retour sur les routes, y compris sur les plus grands axes. Voici par exemple en photo un tracteur flashé sur la RN3 entre Saint-Pierre et le Tampon ce mardi 20 juillet...



Du fait des vitesses très différentes entre ces engins agricoles - entre 25 et 40 km/h - et les véhicules de particuliers, des accidents se sont déjà produits par le passé sur les routes réunionnaises.



Pour rappel, les tracteurs peuvent circuler sur les voies rapides. À condition de signaler leur vitesse réduite par des phares allumés et un gyrophare visible à 50 mètres dans toutes les directions, de jour comme de nuit.



En revanche, les voies express signalées par un panneau spécifique, notamment sur la route des Tamarins, sont formellement interdites.



La préfecture rappelle ainsi l’importance d’un "bon partage de la route", en prodiguant des conseils pratiques aux utilisateurs de tracteurs agricoles. À savoir, le contrôle de la visibilité et l’état des feux de signalisation avant chaque livraison, la vérification du chargement qui ne doit pas masquer les feux arrière ni la plaque d’immatriculation enfin la vérification des pneus



La plus grande prudence est donc de mise sur nos routes, martèlent les autorités.