A la Une . Parricide à La Saline : Un geste fou sur fond de misère sociale jugé aux assises

Il y a trois ans presque jour pour jour, un jeune de homme de 26 ans poignardait mortellement son père dans les Hauts de l'Ouest du département. Un geste probablement désespéré d'un mis en cause qui présenterait des difficultés psychiatriques. Billy Z. encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 08:08





Le vingtenaire, qui comparait à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi prochain devant la cour d'assises, n'était sous l'emprise ni de l'alcool ni de stupéfiants. Cependant, et selon les premiers éléments confiés aux enquêteurs par son entourage, un état psychiatrique problématique aurait été détecté. Le jeune meurtrier présumé, sans ressources, ne bénéficiait même pas des minima sociaux. Samedi 19 novembre 2019, au sein du domicile familial dans une case en tôle insalubre de la Saline-les-Hauts, Billy Z., 26 ans à l'époque, poignardait mortellement son père. Après avoir fui les lieux du drame, le jeune homme avait passé une nuit de cavale dans les champs alentours avant d'être arrêté. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue , et avoué avoir agi sous le coup de la colèreLe vingtenaire, qui comparait à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi prochain devant la cour d'assises, n'était sous l'emprise ni de l'alcool ni de stupéfiants. Cependant, et selon les premiers éléments confiés aux enquêteurs par son entourage, un état psychiatrique problématique aurait été détecté. Le jeune meurtrier présumé, sans ressources, ne bénéficiait même pas des minima sociaux.

Lors de sa mise en examen pour meurtre aggravé suivi de son placement en détention préventive, son avocat, Me Sébastien Navarro, avait indiqué que son client était "déboussolé". "Il prend petit à petit conscience de la gravité de son geste. On a compris lors de ses auditions que finalement ce geste-là intervient après des années de tensions entre son père et lui, sur fond de misère sociale" avait ajouté la robe noire.



Billy Z. encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour son geste fou. Le jury populaire a deux jours pour en décider. Le verdict est attendu dans la journée de lundi prochain.