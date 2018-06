Communiqué Parrainer un animal du refuge du Grand Prado





Parmi nos animaux certains ne sont pas adoptables, ou trop vieux pour trouver une famille, parfois même caractériels pour certains de nos chats.



Evidemment ces animaux ne seront jamais euthanasiés et finiront paisiblement leur vie au refuge, choyés par le personnel et les bénévoles. Cela a un coût pour notre association et c’est pour cette raison que le refuge du Grand Prado cherche des parrains et marraines prêts à nous aider et à subvenir à leurs soins, nourriture particulièrement et médicaments bien sûr. En général, le montant des parrainages est apprécié par chaque donateur, il peut être réalisé en une seule fois ou sur plusieurs mois selon chacun des donateurs.



Nos chiens à parrainer :



- LULU

Vieille chienne née en février 2002, abandonnée au refuge depuis mai 2009 suite à un divorce, LULU est la mascotte du refuge, elle a des problèmes de santé qui nécessitent beaucoup de médicaments.



- ANTHARES

Vieille chienne adorable née en juillet 2005, au refuge depuis février 2016, abandonnée avec un petit chiot près du refuge, elle a besoin de médicaments tous les jours.



- NINA

Gentille chienne à poil long de couleur noir, née en octobre 2007, arrivée au refuge depuis septembre 2010 avec ses bébés.



Nos chats à parrainer :



- CORTO

Chat âgé difficile, compte tenu de son âge, né en février 2002, au refuge depuis décembre 2003. Grâce à l’attention des bénévoles et de la responsable du refuge Annick, il est devenu beaucoup plus sociable. Il ne peut pas manger de croquettes mais se nourrit exclusivement de pâtée pour chat de bonne qualité tous les jours.



- NERON

Mâle né en octobre 2010, abandonné au refuge depuis décembre 2010, arrivé tout bébé, chat très difficile avec les personnes qu’il ne connaît pas.



- ELOÏSE

Belle femelle tricolore sortie de la fourrière, née en septembre 2010, au refuge depuis septembre 2011, elle est affectueuse et câline.



Plus d'info :

https://www.spareunion.fr/



Les temps sont durs pour tous et le refuge du Grand Prado de Sainte-Marie ne déroge pas à la règle.Parmi nos animaux certains ne sont pas adoptables, ou trop vieux pour trouver une famille, parfois même caractériels pour certains de nos chats.Evidemment ces animaux ne seront jamais euthanasiés et finiront paisiblement leur vie au refuge, choyés par le personnel et les bénévoles. Cela a un coût pour notre association et c’est pour cette raison que le refuge du Grand Prado cherche des parrains et marraines prêts à nous aider et à subvenir à leurs soins, nourriture particulièrement et médicaments bien sûr. En général, le montant des parrainages est apprécié par chaque donateur, il peut être réalisé en une seule fois ou sur plusieurs mois selon chacun des donateurs.Nos chiens à parrainer :- LULUVieille chienne née en février 2002, abandonnée au refuge depuis mai 2009 suite à un divorce, LULU est la mascotte du refuge, elle a des problèmes de santé qui nécessitent beaucoup de médicaments.- ANTHARESVieille chienne adorable née en juillet 2005, au refuge depuis février 2016, abandonnée avec un petit chiot près du refuge, elle a besoin de médicaments tous les jours.- NINAGentille chienne à poil long de couleur noir, née en octobre 2007, arrivée au refuge depuis septembre 2010 avec ses bébés.Nos chats à parrainer :- CORTOChat âgé difficile, compte tenu de son âge, né en février 2002, au refuge depuis décembre 2003. Grâce à l’attention des bénévoles et de la responsable du refuge Annick, il est devenu beaucoup plus sociable. Il ne peut pas manger de croquettes mais se nourrit exclusivement de pâtée pour chat de bonne qualité tous les jours.- NERONMâle né en octobre 2010, abandonné au refuge depuis décembre 2010, arrivé tout bébé, chat très difficile avec les personnes qu’il ne connaît pas.- ELOÏSEBelle femelle tricolore sortie de la fourrière, née en septembre 2010, au refuge depuis septembre 2011, elle est affectueuse et câline. Zinfos974 Lu 137 fois





Dans la même rubrique : < > Dix adhérentes profitent de séances de socio-esthétique avec le Poids des mots Une délégation ultramarine à Paris et Bruxelles pour la défense du POSEI