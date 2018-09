Parquet National Financier: La procureure Éliane Houlette à La Réunion

Éliane Houlette est en déplacement à La Réunion pour une durée de deux jours. Au programme de la procureure du Parquet national financier, des réunions de travail avec les personnels des services en charge des investigations sur les gros dossiers financiers.



Cette visite permet également d'apporter de l'aide aux parquets de Saint-Denis, Saint-Pierre et Mamoudzou concernant les affaires qui sont adressées au Parquet national financier. Quatre enquêtes en cours sont dans le viseur du PNF : l'attribution des marchés de la NRL, le futur chantier de l'écocité de Cambaie, la construction de la maison de Nassimah Dindar à Saint-Denis ainsi que l'hôtel Le Superbe à St-Philipe.



Il s'agit, in fine, pour la procureure, de se faire une idée précise de la situation sur l'île de La Réunion et Mayotte dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière.



Une séance de travail est notamment prévue toute la journée de vendredi à la Cour d'appel de Saint-Denis.