Courrier des lecteurs Parole participative

Nous avons à faire à un gouvernement qui ne cède rien à la population en souffrance. C’ est le président des riches, c’ est son fameux « Notre projet » .



Dés le début du conflit, le préfet a jugé bon de faire intervenir des forces de l’ ordre de Mayotte , de déclencher un couvre-feu et aussi de faire débarquer un autre contingent de forces de l’ ordre de La Grande France .



Ce supplément de forces venu aurait pu aurait dû être mis à contributions en concertation avec le mouvement gilets jaunes par exemple pour apporter plutôt de l’ aide aux hôpitaux, à faciliter des convois d’agriculteurs pour que la population ait accès à des points de ravitaillement .



Mais dans cette guerre des riches organisée de si longue date contre les pauvres ...



La réponse du gouvernement est chaque fois la même la répression, l’ intimidation .



Il y a eu le démantèlement des migrants de Calais puis contre les rêveurs néanmoins travailleurs d’ un monde meilleur de la Zad Notre dame des Landes , dans les nombreuses manifestations depuis le 19 septembre 2017 .



La venue de la ministre qui a donné l’ occasion après concertation avec le préfet de la décision du recteur de rouvrir les établissements scolaires alors que le mouvement gilets jaunes n’ avait encore entamé aucune négociation avec le gouvernement .

Le gouvernement avec ses fonctionnaires en place savent très bien écouter le discours qui divise la population, il est vrai que parmi nous et nous sommes nombreux à être bien intoxiqués, nous sommes bien aidés par la télévision, encore trop peu le savent .



Sur Réunion 1ère, j’ ai entendu certains parents se plaindre que leurs enfants n’ allaient plus à l’ école et semblaient inquiets .



La crise que nous traversons à La Réunion est l’ occasion d’ inventer un autre monde mais cela ne se fera pas sans la volonté, la conscience de tous de développer la solidarité. Le VIVRE ENSEMBLE qui reste à construire , le VIVRE ENSEMBLE qui ne laisse personne sur le bas côté de la route .



Parents, aidons nous même nos enfants dans le suivi de leurs études à la maison, mettons les au travail, faisons leur réviser les leçons du 1er semestre 2018, ayez confiance en vous, organisons- nous entre nous mêmes pour aider les enfants réunionnais à étudier à la maison, avec leurs copains à inviter, parents nous pouvons le faire en attendant que la situation tendue avec le gouvernement trouve une issue .



Ce gouvernement qui casse lui même l’ éducation nationale, les hôpitaux, les employés de La Poste ...Les écoles sont dites ouvertes mais ...



Nous devons tous réfléchir un instant et arrêter nos discours stigmatisants envers nous mêmes .



La réponse de la ministre à la souffrance de la population n’ est pas de proposer « le contrôle des allocataires du R S A », son « cela ne fonctionne pas « signifie clairement : « ce n’ est pas NOTRE PROJET de faire fonctionner la solidarité nationale » .



Non, les privillégiés de ce monde ne sont pas les allocataires du R S A, ci dessous un lien explicatif :



https://www.youtube.com/watch?v=rnu9e1ft5qw



Reconnaissons plutôt qui sont les vrais, les grands privilégiés de ce système et demandons le contrôle pour tous ceux-là, ne cédons pas au chantage de l’ état, ne les aidons pas à se désolidariser des plus démunis .



Demain, c’ est une horde d’ allocataires du RSA que vous aurez sous vos fenêtres, devant votre porte , à la rue . Est ce que cela vous rendra tous plus heureux ?



Il n’ y a pas, il n’ y a plus de volonté de créer des emplois, il y a les machines qui remplacent l’ humain . Il n’ y aura plus d’ emplois . Demandons un Revenu Universel pour tous à 1500€ pas moins .

Pour ceux qui disent que le Revenu Universel, c’ est croire au père Noèl, Macron a bien joué le père Noèl pour les riches , demandons lui de restituer L’ ISF et d’ investir dans le revenu universel .



L’ autre proposition de « donner un petit déjeuner aux élèves », mais Madame quel est votre niveau d’ études pour daigner faire une telle proposition ?

Auriez-vous un petit pois à la place du cerveau ? On s’ attendrait que de votre place de femme, vous soyez capable d’ humanité et témoignez plutôt de la souffrance du peuple de France à ce gouvernement insensible,sans empathie et qui aurait les moyens de mettre en œuvre immédiatement un véritable projet d’ éradication de la pauvreté pour toute La France.



Augmenter le SMIG, accorder le Revenu Universel, des mesures concrètes , dignes, qui donneraient à nombre de parents les moyens de nourrir correctement leurs enfants , et les enseignants savent que beaucoup d’ enfants réunionnais n’ ont que ce repas de midi à la cantine .



Sortir immédiatement du Tout voiture, développer toutes sortes de transports en commun dés janvier 2019 , tous gratuits pour tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté , de 50 centimes pour des salaires en dessous de 2500€ , un euro pour tous les autres.



Encourageons la sortie du Tout voiture...



Faudrait que le président le plus mal élu de la 5ème république soit touché par la compassion , à ce miracle là, je n’ y crois pas ; il a choisi d’ être le petit maître de la folie du monde et se fabrique un très vilain karma .



Je vous plains Madame la Ministre, Madame la Sinistre, vous n’ êtes pas une femme digne de nous citoyenns(es) domiens (nes) et de France .



Toutes ces femmes dans la rue, c’ est le vrai pouvoir féminin qui vous renversera prochainement .



Vous êtes contaminée par le pouvoir, l’ argent roi , mais souvenez-vous en, un être humain est fait aussi d’ une âme, et le président Macron a l’ âme bien mauvaise et vous et toute la cour du roi Macron, vous lui ressemblez bien étrangement .



Votre première réponse à la population le premier soir m’ a confortée dans ce que je savais déjà « Rien à attendre de Macron et de son engeance » . Il n’ y a aucune bienveillance dans ce camp, il y a bel et bien la violence de l’ état .



Rentrez chez vous Madame La Sinistre, vous n’ avez rien à apporter à la population en souffrance, il nous faut l’ arracher et c’ est par la SOLIDARITE que le peuple vous vaincra .



Le VIVRE ENSEMBLE, expression vide de contenu qui m’ insupporte, il reste à construire le VIVRE ENSEMBLE qui ne laisse personne, « ni kaniar, ni racaille » sur le bas côté de la route .



Mais en sommes-nous capables, nous sommes devenus si égoïstes, si individualistes .



Il y a eu les émeutes du chaudron ... sans conscience solidaire , sans organisation de la solidarité cela se répétera encore et pire encore . Ketty Lisador Lu 122 fois





Dans la même rubrique : < > Oui, il faut que notre société réunionnaise change non plus avec des mots mais avec des actes Missive sur la transparence