Parlons de nos Mutuelles santé

En ce qui me concerne je parlerais de Muta Santé, osons le dire une excellente mutuelle mais relativement chère surtout lorsque le poids des années vous atteints.



Votre cotisation chez Muta premier avant 70 ans pour une personne seule est de +150€.Passé cet âge nous sommes a plus de 200€ soit une augmentation de 25%, cette augmentation ne rentre pas dans le cout de la vie, et pourtant.



Même si j’adhère au dicton une assurance coute chère lorsque nous ne sommes pas malades, mais ne poussons pas le bouchon trop loin ! Combien de nos anciens payent plus de 10% ? Ce qui est le plus désolant pour nos retraités plus nous prenons de l’âge plus nos mutuelles augmentent.



Pourtant combien sont dans des cas où ils sont avec un ALD pour des maladies cardiaques, le diabète et autre. Mais non nos mutuelles comme notre gouvernement ont tous compris il faut taxer nos « gramouns », ceux qui à leurs yeux sont un poids mort pour cette génération, cette

nouvelle société !



Messieurs les députés merci de proposer une loi respectant nos anciens. Une mutuelle pourquoi pas mais soyons sérieux elle ne doit pas représenter 10% d’une retraite, je pense que 5% devrait être le maximum requis. Sans oublier que certains de ces anciens ont luttés pour une sécurité sociale, histoire ancienne, qui aurait tendance à être oublié !



Ou va notre société dite libérale ? Que pouvons-nous constater ? Nos retraités sont- ils devenus une nouvelle pompe à fric et que nos anciens sont trop souvent oubliés osons le penser ! Je ne crois pas me tromper, malheureusement !



Alors comme moi faite jouer la concurrence, même couverture et 800€ d’économie pour l’année, mais n’oublions pas d’imposer des limites



Marc Marie

Citoyen en retraite dépité.