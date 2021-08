Courrier des lecteurs Parlons de l’ARGIC ARCO

Par Marc MARIE - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 06:07





Nous avons appris que malgré le refus de certaines organisations syndicale les pensions de retraites seront “rabotées d’un demi-pourcent en 2021 et 2022” MAIS POURQUOI ? LA CRISE DU COVID. UN MANQUE A GAGNER OU TROP D’ENTREPRISES FURENT DANS L’OBLIGATION de mettre du personnel au chômage.



Ma question pourquoi toujours et toujours s’attaquer à nos retraités ? je pense aux entreprises pharmaceutiques qui ont profités de faire des choux gras, pourquoi ne pas les taxer ? De plus, il faut savoir que durant toute votre retraite ce pourcentage vous sera retiré.

Pour information 4,5 milliards manqueraient dans les caisses pour pouvoir garder une trésorerie de 6 mois, ils vont nous faire pleurer !



Vous devriez savoir que normalement l’état doit déclarer votre imposition de revenu pour que L’ARGIC ARCO prélève votre CSG aux taux qu’impose l’état, malheure usement peu de gens sont au courant du pourcentage sur lequel ils sont imposés. A la Réunion nous sommes souvent oubliés et prélever au maximum.



Une explication s’impose :

Le 1 janvier 2018 augmentation de la CSG de 1,7%. Cette hausse s’applique à tous y compris les retraités imposables dont le revenu fiscal de référence déclaré en 2017 sur revenu 2016 est supérieur ou égal à 14 404 euros pour une personne seul. Le taux est passé de 6,6% à 8.3% le 1 janvier 2018. A Compter du 01/01/2019 le gouvernement met en vigueur le retour à un taux de CSG de 6,6%. En 2021 votre CSG sera de 6,6%pour un salaire de référence de 14 915€ à 23 146 %, au-dessus le prélèvement sera 8,3%.

Le plus grave c’est qu’au moment où vous vous apercevez de l’erreur.



En réclamant votre dû, on vous annonce qu’ils ne peuvent vous rembourser que trois années en arrière. L’URSSAF estime qu’il y a prescription au bout de trois ans. Trouvez-vous cela normal ? Lorsque l’on doit des impôts l’état s’autorise à remonter cinq ans en arrière.



Bonne lecture !



