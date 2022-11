A la Une . Parlement européen : Younous Omarjee s'abstient de désigner la Russie comme "Etat promoteur du terrorisme"

Le député européen Younous Omarjee s'est abstenu de voter un texte qualifiant la Russie d'"Etat promoteur du terrorisme". Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 16:40





Dans le texte adopté à Strasbourg (494 voix pour, 58 voix contre et 44 abstentions), les eurodéputés décrivent "la Russie comme un État promoteur du terrorisme et comme un État qui utilise des moyens terroristes".



A noter que Younous Omarjee s'est abstenu aux côtés des eurodéputés de droite Brice Hortefeux et Nadine Morano, ainsi que des élus de gauche Manon Aubry, Leïla Chaibi et Anne-Sophie Pelletier. Ont voté contre les eurodéputés de droite Thierry Mariani et Gilles Lebreton ou encore l'eurodéputé d'extrême droite Jordan Bardella.

