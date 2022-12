A la Une . Parlement européen : Eva Kaili déchue de ses fonctions de vice-présidente

Samedi dernier, dès l'annonce des perquisitions à son domicile ainsi qu'à celui de plusieurs de ses proches ayant permis la découverte de plus de 600.000€ en liquide, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola avait annoncé sa décision de retirer ses délégations. Son titre de vice-présidente ne pouvait lui être retiré qu’à l’issue d’un vote. C'est chose faite depuis cet après-midi.



Le Parlement européen a retiré à la quasi-unanimité à Eva Kaili sa fonction de vice-présidente. La décision a été approuvée par 625 votes favorables sur 628 exprimés, un contre et deux abstentions. Une majorité des deux tiers était nécessaire.



Il y a quelques jours déjà, le Parti socialiste grec (Pasok) avait exclu Eva Kaili et avait annoncé souhaiter la voir céder son siège au Parlement européen.



De son côté, le groupe Socialistes et Démocrates (S & D) de l’assemblée européenne auquel elle appartenait a annoncé sa suspension "avec effet immédiat".



Enfin, l’Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent a annoncé hier matin le gel de ses avoirs, soit "les comptes bancaires, les coffres, les sociétés et tout autre actif financier".



