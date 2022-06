La grande Une Parking bouclé pour décourager les rodéos et les nuisances sonores

Un peu de répit pour les riverains de Duparc et des routes un peu plus sûres, c'est l'objectif d'une mesure de bon sens prise par la direction d'une grande surface du nord de l'île.



Le phénomène des rodéos et de musique poussée à fond la caisse par des voitures tunées fait partie du décor de quelques spots bien connus aux quatre coins de l'île. Ces rendez-vous de voitures modifiées a lieu généralement les nuits de week end. Dans le nord, le parking du Jumbo Score devenu Run Market est l'un d'eux.





Seul l’accès au restaurant reste possible



Une étape supplémentaire a été validée il y a peu. "Nous avons installé sur le shunt d’accès au parking des barrières et sur l’ensemble du parking, avant et arrière, des barrières, le but étant de quand même permettre aux véhicules d’accéder au restaurant", explique le responsable d’exploitation du site du supermarché.



La mise en place de ce barriérage rappelle la décision prise l'an dernier par la municipalité saint-pauloise de



A Duparc, en venir à cette extrémité était devenu également nécessaire au vu des nuisances causées aux habitants du secteur mais aussi salutaire sur le plan de la sécurité routière puisque le parking sert de point de départ à des rodéos dangereux qui se jouent sur la quatre voies.

Douze militaires de la compagnie de Saint-Benoît, de la brigade territoriale de Sainte-Marie, du Détachement de surveillance et d'intervention (DSI) et du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) étaient mobilisés la nuit dernière sur ce secteur de Sainte-Marie aux côtés de cinq agents de la police municipale et des agents de sécurité engagés par la grande surface.



