Paris : six personnes blessées au couteau gare du Nord, la police ouvre le feu

Six personnes ont été blessées ce mercredi matin à Paris. Les policiers ont fait usage de leur arme pour neutraliser l'agresseur dont le pronostic vital est engagé. Par LG - Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 à 12:15

Une attaque au couteau a eu lieu ce mercredi matin aux alentours de 6h45 dans le hall de la gare du Nord à Paris.

Six personnes ont été blessées à l'arme blanche par l'individu. Les six victimes ont été prises en charge sur place par les secouristes. En milieu de matinée, le bilan provisoire faisait état d'une personne en urgence absolue parmi les victimes.



L'agresseur a été neutralisé et interpellé par les forces de l'ordre après que ces derniers ont fait usage de leur arme. Il a été atteint de plusieurs coups de feu.



Il a été hospitalisé. Son pronostic vital est engagé. Ses motivations demeurent inconnues à ce stade.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Le parquet national anti-terroriste est attentif à la situation mais n'est pas saisi pour le moment.