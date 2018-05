Paris: Une malade violée à l'hôpital par un infirmier récidiviste

Une patiente de 32 ans a été victime d'un viol, en pleine nuit, dans sa chambre, au sein du prestigieux hôpital américain de Neuilly. L'auteur de l'agression, un infirmier de l'établissement de 49 ans chargé de lui faire prendre chaque soir ses médicaments, a été mis en examen le 14 février dernier, révéle Le Parisien.



C'est après 22 heures, une fois le compagnon de la jeune femme parti, que l'infirmier est revenu dans la chambre de la patiente, alors que celle-ci se trouvait dans un demi-sommeil. Elle a alors entendu l’infirmier lui parler et la toucher. Elle a eu l’impression d’une relation sexuelle mais, assommée de cachets, elle n'a pas réagit sur le coup. Ce n'est que le lendemain, alors qu'elle ressentait des douleurs dans son bas-ventre à son réveil, que lui est revenu le souvenir d’un homme qui l’aurait contrainte à une relation sexuelle, raconte le journal.



La jeune femme porte plainte et l'enquête permet l'arrestation de l'un des infirmiers de l'établissement, un homme de 49 ans dont le nom apparaît dans le Fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles (Fijais), car déjà condamné pour agression sexuelle sur personne vulnérable il y a sept ans.



Arrêté, le suspect a commencé par nier le viol. Mais des traces de sperme ont toutefois été retrouvées et des échantillons sont en cours d’analyse.



L'infirmier a été rapidement mis à pied à titre conservatoire par la direction de l'hôpital, qui a ensuite procédé à son licenciement.