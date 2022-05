A la Une . Paris : Un sympathisant d'extrême droite soupçonné d'avoir abattu un homme en pleine rue

Un homme a été interpellé ce week-end à Paris. Il est soupçonné d'avoir tué un individu vendredi soir alors qu'il circulait sur le boulevard de Clichy. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 08:37

Les forces de l'ordre ont intercepté un automobiliste d'environ 50 ans, déjà connu des forces de l'ordre. Le quinquagénaire figure sur les fichiers de recherche car il n'a pas effectué une peine à laquelle il avait été condamné. Il serait proche des cercles complotistes.



Il circulait sur le boulevard de Clichy peu avant 3 heures du matin et s'est arrêté lorsqu'il a vu une bagarre éclater entre plusieurs individus. Il leur aurait demandé de mettre fin à la rixe mais un des hommes impliqués lui aurait dit de s'en aller. L'automobiliste serait alors retourné à son véhicule avant de prendre son arme, de tirer une balle dans la tête de son interlocuteur pour ensuite reprendre le volant. L'homme a été localisé grâce au GPS de sa voiture.





Il a aussi mis en ligne de nombreuses vidéos pour dénoncer ce qu'il appelle un "gérontocide" dans les Ehpad ou encore l'immigration "non voulue". Le suspect se serait fait remarquer lors d'une émission de Cyril Hanouna où il aurait crié sa colère à l'encontre du gouvernement et de la politique sanitaire alors qu'il était dans le public, rapporte Le Journal du Dimanche