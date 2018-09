Paris: Un pompier poignardé à mort par un déséquilibré, un autre grièvement blessé

Deux pompiers ont été agressés hier soir alors qu'ils intervenaient en banlieue parisienne à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Ils venaient au secours d'un homme de 31 ans apparemment victime d'une crise de démence, à la suite d'un appel de la mère de celui-ci.



L'homme a donné plusieurs coups de couteau aux sapeurs-pompiers. Il serait "sorti du pavillon avec eux, puis leur aurait dit qu'il avait oublié quelque chose. Il est revenu avec deux couteaux et les a poignardés à plusieurs reprises", selon une source policière citée par BFMTV.



L'un des deux pompiers, âgé de 27 ans, a succombé à ses blessures. L'autre, un sergent de 34 ans, est en "urgence absolue" mais son pronostic vital n'est plus engagé.



L'agresseur a été arrêté.



Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb et la ministre des Armées, Florence Parly, ont fait part de leur "plus profonde émotion et leur grande tristesse".