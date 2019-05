Paris: Un kiosquier refuse de vendre le journal L'Equipe traitant de l'homophobie dans le sport

Un kiosquier parisien a refusé de vendre L'Equipe Magazine, à la Une duquel figure une photo de deux sportifs s'embrassant, sous le titre "Embrassez qui vous voudrez".



Il s'agissait d'un numéro spécial du quotidien sportif traitant de la question de l'homophobie dans le sport.



Pas de chance, une des personnes à qui il a refusé le journal n'était autre que Grégory Thillac, délégué général de Chéries-Chéris, un festival du film LGBT de Paris, qui a raconté l'incident dans un post Facebook.



Devant le refus, le jeune homme lui a alors demandé naïvement, "Ils sont tous partis?", et le kiosquier lui a expliqué que le carton était là, mais qu'il ne les a pas déballés le matin. "Interloqué, je lui réponds: 'Ah bon?!...' et puis, en pouvant à peine y croire, je lui demande: 'Vous êtes homophobe?'. Il me répond 'oui'", raconte Grégory Tilhac.



Devant le tollé médiatique et les réactions indignées de plusieurs personnalités, le kiosquier aurait finalement décidé de "faire marche arrière" et de mettre en vente le magazine, selon un internaute.