Paris : Un homme dans un état critique, blessé avec un pic à brochette

Scène surréaliste hier à Paris. Une bagarre a éclaté dans une boucherie du 18ème arrondissement. Un homme a été très gravement blessé après avoir reçu plusieurs coups de pic à brochette.



Des dizaines de clients faisaient la queue lorsque l’incident a éclaté. L'agresseur venait de tenter de doubler les autres clients et n'a pas apprécié la remarque faite par l'un d'eux.



Il a alors saisi un pic à brochette de rôti avant de s'en prendre à sa victime et en la poursuivant jusqu’à l’extérieur du commerce.



Ce sont les employés de la boucherie qui réussiront à désarmer et faire fuir l’agresseur. L’homme qui a porté ces coups est toujours recherché par la police.



Le client a été grièvement blessé au niveau du torse. Son pronostic vital est engagé.