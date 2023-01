A la Une .. Paris : Sept ans de prison ferme pour l’empoisonneur au Tiramisu

Après quelques bouchées de Tiramisu, elle s’effondre. A son réveil, son client et ses 400 euros ont disparus. Cette prostituée décide alors de contacter la police. - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 09:56

Dans un état de somnolence et nue sur son lit avec des bleus sur les jambes. C’est dans cet état que la trentenaire explique s’être retrouvée à la police.



Le stratagème de son client : il lui verse 400 euros en liquide pour sa prestation à venir et lui offre une part de tiramisu, rapporte Le Parisien.



La victime décrit l’homme comme bedonnant et de petite taille avec une cicatrice sur le torse. Des prélèvements sanguins sont alors effectués sur la victime et les résultats démontrent la présence de Lexomil en grande quantité ce qui a provoqué sa somnolence.



Interpellé et placé en détention, le suspect a reconnu avoir administré la dose de Lexomil dans le gâteau par peur d’une agression et serait parti juste après. Or, son téléphone a borné dans le quartier plus d’une heure et demie après avoir drogué la jeune femme.



Devant le tribunal correctionnel de Paris, le vendredi 13 janvier, ses antécédents ont forcément joué sur la décision du juge qui l’a condamné à sept ans de prison ferme. Toutefois l’agression sexuelle n’a pas été retenue dans le dossier.



En effet, le suspect n’est pas à son premier coup. Il a déjà été condamné à des peines de cinq ans de prison ferme en 2004 et 2014 pour avoir agressé sexuellement des prostituées après leur avoir administré du Lexomil.