Paris/São Paulo : Un avion ​Air France a frôlé la catastrophe

Un Boeing 777-300ER d'Air France en route vers São Paulo a été contraint de faire demi-tour jeudi dernier au bout d'un peu plus d'une heure de vol en raison d'un problème sur l'un des moteurs de l'appareil. Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 à 15:30





Les passagers du vol Paris-São Paulo Guarulhos du 21 juillet dernier ont eu une petite frayeur. L’avion, un Boeing 777-300ER d'Air France à destination du Brésil, décolle de l’aéroport ​​à 23h50 (heure locale). Au bout d’environ une heure de vol, l’avion se trouvant au large des côtes françaises, l'équipage détecte une fuite d'huile moteur et décide de faire demi-tour, indique le site Simple Flying Arrêtant le moteur, L'équipage arrête le moteur et abaissé l'altitude de l'avion jusqu’au retour à l’aéroport de Paris, où il atterrit à 01h48 (heure locale).Un vol de remplacement permet aux voyageurs de décoller le lendemain matin pour finalement arriver à São Paulo à 17h18 (heure locale) soit près de 11 heures après l’horaire initial.

Un enfant retrouvé mort dans le train d’atterrissage de l'appareil



L’appareil ayant enregistré ​​le problème de moteur n’en est pas à son premier incident. Le Boeing 777-300ER immatriculé F-GSQY qui a été livré neuf à la compagnie à Air France en juillet 2007 est le celui dans lequel L’appareil ayant enregistré ​​le problème de moteur n’en est pas à son premier incident. Le Boeing 777-300ER immatriculé F-GSQY qui a été livré neuf à la compagnie à Air France en juillet 2007 est le celui dans lequel un enfant de 10 ans avait été retrouvé sans vie dans le puits du train d'atterrissage en janvier dernier . Il a également été impliqué dans un incident sans rapport avec ses performances techniques il y a deux ans et demi, relate Simple Flying.