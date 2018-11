Paris : Plus de participants pour la manifestation "Ras le viol" que pour les Gilets jaunes

Alors que les chaines d'info en continu se focalisaient sur la manifestation des Gilets jaunes sur les Champs Elysées, qui a réuni environ 8.000 personnes et qui a été caractérisée par des scènes de violences graves, une autre manifestation a réuni plus de 12.000 femmes et hommes à l'appel d'un collectif qui avait appelé à un "raz-de-marée féministe" contre les violences sexistes et sexuelles, un an après le début de la vague #MeToo.



Et on n'a pas manifesté qu'à Paris. Partout en France, dans une cinquantaine de villes, des citoyens habillés en mauve, la couleur choisie par les organisateurs, ont marché à la veille de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes.



"C'est la plus grosse mobilisation (féministe) qu'on ait connue en France", s'est félicitée son instigatrice, Caroline De Haas.



Beaucoup de manifestants arboraient des pancartes "Ras le viol!", réclamant la fin de "l'impunité des agresseurs" et "des moyens financiers suffisants" pour la lutte contre ces violences.