A la Une .. Paris : Plus d’un millier de personnes manifestent contre le racisme et les violences policières

L’appel a été lancé par le Réseau d’entraide vérité et justice et la Campagne antiracisme et solidarité. Hier, des milliers de personnes se sont rassemblées à travers la France. Par NP - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 14:49





Réunis place du Châtelet, le millier de manifestants a pris la direction de la place de Stalingrad. Le cortège est resté bloqué un long moment pour protester contre l’important dispositif des forces de l’ordre.



D’autres manifestations ont été annoncées dans plusieurs grandes villes de France. Chaque année à la mi-mars, les manifestants entendent rappeler "nos valeurs d'antiracisme et d'égalité des droits". Cybèle David, secrétaire nationale de Solidaires, a également pour revendications la régularisation des sans-papiers.Réunis place du Châtelet, le millier de manifestants a pris la direction de la place de Stalingrad. Le cortège est resté bloqué un long moment pour protester contre l’important dispositif des forces de l’ordre.D’autres manifestations ont été annoncées dans plusieurs grandes villes de France.

#19mars contre le racisme et les violences policières



✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻✊️ pic.twitter.com/iceJD9wwIm — Campagne Antiracisme et Solidarité (@CampSolidarite) March 19, 2022