A la Une . Paris-Orly : Vers une baisse des rotations matinales ?

À l'occasion des voeux en tant que président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM) qu'il préside, le PDG de Corsair, Pascal De Izaguirre n'a pas caché son inquiétude face aux nouvelles restrictions d'exploitation à l'aéroport de Paris-Orly prévues pour fin mars. Il craint que ces nouvelles mesures n'entraînent une limitation des vols le matin en raison d'un possible manque de contrôleurs. Par SI - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 17:12

Actuellement de 25 départs au minimum sur la tranche du matin de 6 heures à 7 heures du matin, la nouvelle organisation prévoit une limitation à 20 départs selon des sources proches du dossier. Une décision prise pour faire face à la pénurie de contrôleurs aériens du second aéroport parisien. Or, ce créneau horaire est particulièrement stratégique pour les plus petites compagnies qui sont basées pour certaines à Orly, leur permettant d'effectuer des rotations tôt le matin et d'effectuer ainsi plus de rotations dans la journée.



La raison invoquée par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), dans une notre transmise à l'AFP est que la hausse du nombre de départs programmés par les compagnies sur le créneau horaire de 6/7h ne peut être absorbée que difficilement par les services de navigation aérienne "sans générer des retards tout au long de la journée". Une décision prise par ailleurs pour garantir "une meilleure qualité de service pour les passagers", poursuit la DGAC.



Si "rien n'est encore officiel" concernant ce nouveau programme pour l'aéroport d'Orly, Pascal de Izaguirre avance tout de même ses pions. Celui ci s'est dit "très surpris" d'apprendre ces restrictions en raison du nombre de restreint de contrôleurs : "on pensait que ce genre de choses se programmait", a-t-il indiqué auprès de la presse spécialisée présente lors de sa conférence de presse. La Fnam qu'il préside s'inquiète par ailleurs du manque de visibilité sur la limitation du nombre de vols, qui coïncide avec la saison estivale où la demande est particulièrement forte.



Pour les compagnies effectuant la liaison Paris-Orly/Réunion, seule notre compagnie régionale Air Austral n'est pas concernée par cette modification du programme de vols, la compagnie régionale ne desservant que la ligne Réunion-Roissy/Charles de Gaulle.



Du côté d'Air France, on assure que ces modifications - si changement il y a - n'affecteront pas le programme leur vol. "Il y aura peut-être des modifications pour décoller plus tard d'Orly mais pas en ce qui concerne le nombre de vols", indique la compagnie nationale historique. Même son de cloche du côté de Corsair.



En effet, ces possibles changements devraient plus impacter les compagnies low cost et moyen-courriers dont le modèle économique est basé sur ces rotations quotidiennes. Contactée, la compagnie French Bee n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.