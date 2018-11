Paris: Les gilets jaunes de retour... Les casseurs aussi

La Métropole prendrait-elle "mauvais exemple" sur La Réunion?



Après une semaine plutôt pacifique, les gilets jaunes ont décidé de se rassembler ce samedi sur le Champ de Mars.



La mobilisation officielle devait se tenir ici, mais "sur les réseaux sociaux, certains indiquent avoir prévu de se rendre place de la Concorde, ce que le gouvernement a interdit pour des raisons de sécurité", confie BFM TV.



Dès 10 heures ce matin, les manifestants étaient des centaines à remonter l'avenue des Champs Elysées. Mais très rapidement, le nombre de gilets jaunes se multiplie. Rejoint par de nombreux casseurs, ils se retrouvent finalement près de 5 000 personnes.



L'ambiance se tend et les premières bombes lacrymogènes et les premiers canons à eau sont lancés. Selon la Préfecture de Police, ces débordements seraient dû à la présence de membres de l'ultra-droite. Ces derniers auraient tenté de s'introduire sur la Place de la Concorde, une zone non autorisée.



Un peu plus haut, d'autres "manifestants" ont également improvisé des barricades avec du mobilier urbain. Les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir et de les éloigner avec les camions lanceurs d'eau.