Paris : Le tireur du centre culturel kurde mis en examen et placé en détention provisoire

William Malet, l’homme arrêté après la tuerie rue d’Enghien a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion ainsi que pour acquisition et détention non autorisées d’arme de catégorie B et port d’arme de catégorie B prohibé. Il a aussitôt été placé en détention provisoire. Par La rédaction - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 07:02

Après un retour en garde à vue, et un passage devant le juge d’instruction ce lundi, William Malet, 69 ans, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion ainsi que pour acquisition et détention non autorisées d’arme de catégorie B et port d’arme de catégorie B prohibé. L’homme a ensuite été placé en détention provisoire comme le parquet de Paris l’avait requis.



Ce cheminot à la retraite a reconnu devant les enquêteurs avoir agi par “racisme pathologique”. La justice lui reprochait déjà d’avoir attaqué un camp de migrants armé d’une machette en 2021. Ce vendredi, il a tué trois personnes et en a blessé trois autres en plein cœur du Xe arrondissement.