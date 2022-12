A la Une . Paris : Le tireur de la rue d'Enghien présenté à un juge d’instruction dans la journée

Après un passage en service psychiatrique samedi et un retour en garde à vue dimanche, le parquet de Paris a annoncé que le tireur, qui a tué trois personnes le 23 décembre en plein Paris, devrait être présenté à un juge d’instruction dans la journée. Pour l’instant, le parquet antiterroriste ne s’est pas saisi de l’affaire, créant des tensions avec la communauté kurde. Par La rédaction - Publié le Lundi 26 Décembre 2022 à 07:09

L’homme de 69 ans arrêté à la suite à l'attaque d’un centre culturel kurde le 23 décembre dernier à Paris a de nouveau été placé en garde à vue ce dimanche. Samedi, le suspect avait été placé en infirmerie psychiatrique à la Préfecture de police. Les médecins estimaient que son état n’était plus compatible avec une garde à vue.



Ce dimanche, le parquet a également donné quelques précisions sur le parcours du tireur avant l’attaque rue d'Enghien (Xe arrondissement). Les enquêteurs ont découvert que l’homme s’était rendu le matin même en Seine-Saint-Denis, avec son arme et des munitions, afin de s’en prendre à des passants. Il n’est finalement pas passé à l’acte, car il y aurait eu trop peu de personnes présentes. Il s’est ensuite rendu dans Paris intra muros, avant de passer à l’acte devant le centre culturel kurde.



La colère n’est toujours pas calmée parmi les membres de la communauté kurde, encore marquée par l’assassinat, il y a 10 ans, de trois militantes kurdes. Elles avaient été tuées à cet endroit précis, et l’enquête a depuis montré que cette attaque portait la marque des services de renseignements turcs.