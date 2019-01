Paris : Le boxeur qui a attaqué deux gendarmes samedi placé en garde à vue

C'est Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui l'a lui même annoncé : L'ancien champion de France de boxe qui a agressé deux gendarmes samedi lors de l’acte 8 des "gilets jaunes", a été placé en garde à vue.



Il était activement recherché depuis samedi et s’est présenté de lui-même aux forces de l’ordre.



"L’individu qui a violemment attaqué samedi des gendarmes mobiles sur la passerelle Senghor s’est présenté aux enquêteurs de la sûreté territoriale de Paris", a tweeté ce lundi Christophe Castaner. "Il a été immédiatement placé en garde à vue et devra répondre de ses actes devant la Justice", a poursuivi le ministre.



La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. On y voyait un homme en manteau et bonnet noir frapper violemment deux gendarmes. Sur une autre vidéo, on voyait un militaire à terre, entouré de manifestants et frappé par l’un d’eux, habillé de la même tenue.



Ce gendarme s’est vu prescrire 15 jours d’incapacité totale de travail (ITT) et a porté plainte dimanche.



L’enquête dira si l’homme habillé de noir est le même sur les deux attaques.



Samedi, le syndicat des commissaires de police nationale (SCPN) avait indiqué avoir "identifié" l’homme et qu’il s’agissait d’un ancien boxeur.



La Fédération française de boxe a également condamné dimanche dans un communiqué les agissements d’un "ancien boxeur professionnel " auteur de violences à l’égard des forces de l’ordre, lors de la manifestation des "gilets jaunes", donnant du même coup du crédit à l'identification du syndicat de police.