Paris: Le 1er anniversaire des gilets jaunes vire aux heurts

Alors qu'à La Réunion, la situation est assez calme, à Paris, l'atmosphère est nettement plus tendue. A la mi-journée, la Préfecture de Police a interpellé 41 personnes, dont l'un des co-fondateurs des "Gilets jaunes citoyens" Thierry Paul Valette, selon les informations de BFMTV.



Les manifestations ont débuté dans le calme, mais en début d'après-midi, les premiers heurts se sont fait sentir. Des individus habillés en noir se sont introduits dans un cortège de manifestants, place d'Italie, pour s'en prendre à une banque HSBC. Ils ont brisé les vitres avec des projectiles, toujours selon BFMTV.



La situation dégénère place d'Italie. Ces mêmes individus mettent le feu à des poubelles, des trottinettes, des véhicules ou encore des panneaux publicitaires et des arrêts de bus. Les sapeurs-pompiers sont sur place avec des canons à eau pour tenter d'éteindre les flammes au fur et à mesure.



Ces casseurs s'en sont également pris aux forces de l'ordre. Ils semblent vouloir se diriger vers le centre commercial Italie 2, qui avait d'ores et déjà été pris pour cible en octobre dernier.