Paris : La fac de Tolbiac évacuée par la police, une personne interpellée

200 policiers ont évacué l'université de Tolbiac à 5h ce matin (heure de métropole). L'intervention a duré une heure. Une centaine de personnes se trouvaient à l'intérieur des locaux, mais certains sont partis d'eux mêmes. Les autres n'ont opposé aucune résistance, à l'exception notable d'un individu qui a été arrêté pour outrage et rébellion.



L'établissement était occupé depuis le 26 mars dernier pour protester contre la réforme de l'accès à l'université.



Une personne a été interpellée pour outrage et rébellion, comme le précise la préfecture de police dans un communiqué annonçant la fin de l'intervention. Sur Twitter, Gérard Collomb, qui avait annoncé l'évacuation à l'Assemblée nationale mercredi, a salué la fin de l'occupation : "Partout l'Etat de droit sera rétabli", a rappelé le ministre de l'Intérieur, rappelant que cette opération avait eu lieu à la demande du président de l'université Paris I.



Le site restera fermé pendant quelques jours pour "des raisons de sécurité et de remise en état".



La faculté accueille en temps normal entre 10.000 et 12.000 élèves principalement en premier cycle, notamment en mathématiques, informatique, en économie et sciences humaines.



Mardi, Georges Haddad, le président de l'université, avait déclaré, après avoir demandé l'intervention des forces de l'ordre : "J'ai du mal à le décrire (le site) tellement je suis consterné par l'état du centre, un vrai capharnaüm. La violence, la drogue, le sexe même".