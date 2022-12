A la Une . Paris : Ivre, un député écologiste interrompt une pièce de théâtre

Aurélien Taché, un député Vert, ivre selon plusieurs témoins, a interrompu mardi soir une pièce de théâtre à Paris, n'hésitant pas à crier : "Je suis député, vous allez entendre parler de moi".

Aurélien Taché reconnait pour partie les faits, en les minimisant toutefois.

Il avait déjà été condamné dans le passé à 5 000 euros d’amende par le tribunal de Niort pour violence et outrage. Victime d'une agression, il avait ensuite insulté et menacé les policiers qui tentaient de ramener l'ordre en les traitant notamment de "baqueux de merde", selon Le Point. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 22:24

Aurélien Taché, député écologiste, a interrompu une pièce de théâtre mardi soir à Paris. Selon Benjamin Guillard, le metteur en scène qui relate l'incident sur son compte Twitter, "totalement saoul", le député aurait "profondément perturbé la représentation". "Parlant fort, applaudissant de manière absurde, invectivant le comédien jusqu’à ce que ce dernier s’interrompe et lui demande de sortir. Il a ensuite lamentablement menacé le régisseur de représailles. C’était absolument hallucinant et lamentable".



Avant de sortir, le député du Val d'Oise aurait lancé : "Vous allez entendre parler de moi, je suis député".





