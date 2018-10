Paris: Deux hommes qui s'embrassaient roués de coups

Deux hommes ont été violemment pris à partie samedi soir, vers 22h, dans le 19ème arrondissement parisien, alors qu'ils s'embrassaient sur la voie publique.



Les auteurs de l’agression ont pris la fuite en vélib.



Une heure plus tard, les policiers qui avaient été avertis des faits par les victimes, ont repéré et interpellé un des deux agresseurs qui se trouvait encore dans le quartier.



Il a été placé en garde à vue.



L’agression a été filmée par une caméra de vidéosurveillance.



Transportées à l'hôpital, les deux victimes souffrent de douleurs au niveau des côtes et du nez.