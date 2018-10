Paris: Des messages sur les réseaux sociaux appellent à s'en prendre aux policiers le soir d'Halloween

Plusieurs messages appelant à des attaques contre les forces de l'ordre le soir d'Halloween, le 31 octobre, circulent sur les réseaux sociaux.



Dimanche soir déjà, aux alentours de 20h30, des policiers ont été attirés dans un véritable "guet-apens" dans le quartier de Nacelles, à Corbeil-Essonnes, suite à l'incendie de trois véhicules au cocktail Molotov. Sur place, les équipes avaient été prises à partie par une trentaine d'individus. Les voitures de police avaient été caillassées. Deux personnes ont pu être interpellées et placées en garde à vue.



Cette attaque est peut-être en lien avec des messages de haine qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. D'abord divulguées sur Snapchat, puis sur Twitter et Facebook, ces messages appellent à des "purges" de policiers : "Habillez-vous en noir avec masque si possible", conseille l'auteur. "Toutes les armes sont autorisées (...) Brûlez tout ce que vous voyez: voitures, poubelles etc", est-il précisé avant d'ordonner que "les forces de l'ordre [soient] attaquées au mortier, feux d'artifices, pétards et pierres".



Dans le texte, les auteurs annoncent que la purge "commencera dans tous les quartiers à partir de 20h00" le mercredi 31 octobre, la nuit d'Halloween.



Depuis, le message a été repris et adapté dans plusieurs villes, dont Grenoble.



Si les attaques envers les policiers sont régulières, c'est la première fois qu'un appel à la violence prend une ampleur nationale, et les syndicats ont saisi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner afin qu'une plainte soit déposée à l'encontre des auteurs des messages et de ceux qui les relaient.