Paris: Chris Brown soupçonné de viol et placé en garde à vue

Le rappeur Chris Brown a été placé en garde à vue lundi à Paris, suspecté de viol. C’est une femme de 24 ans qui a déposé plainte contre l’artiste, ex-compagnon de Rihanna et connu pour ses violences conjugales. Selon la Française, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 15 au 16 janvier. Elle aurait fait sa connaissance dans une boîte de nuit du 8ee arrondissement et se serait rendue avec lui, accompagnées d’autres femmes, dans son hôtel du 1er arrondissement. Une fois seule avec le chanteur, il l’aurait violée.



Un ami chanteur et un garde du corps sont aussi soupçonnés d’abus et ont également été placés en garde à vue.



Son passif et sa réputation ne joueront pas en sa faveur. Si une information judiciaire est ouverte, la star américaine pourrait être placée en détention provisoire.