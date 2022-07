Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Parentalité : Plusieurs ateliers proposés par l’association Grandi Ansanm



– rencontrer d’autres parents autour de boissons chaudes, en toute convivialité

– pouvoir échanger sans jugement sur les multiples thèmes autour de la parentalité,

– expérimenter des outils qui peuvent diminuer le stress, vous faciliter le quotidien et rendre plus agréable la vie de famille,

– comprendre mieux les émotions qui se passent en vous ?

L’association Grandi Ansanm propose des ateliers gratuits de parentalité à la Maison de la santé de la Saline les hauts tous les jeudis de 9 h à 11 h pendant les vacances d’hiver austral ! Atelier découverte écoute le jeudi 21 juillet

Atelier découverte émotions/besoins le jeudi 28 juillet

Atelier portage bébé le jeudi 4 août de 9h à 11h animé par Manon Dassy, monitrice certifiée de portage l’essence du lien

Atelier de sophrologie le jeudi 11 août avec Coralie Darty, sophrologue Les bienfaits du Portage :

Pour Bébé :

– Sécurité affective, par l’odeur, les bruits du cœurs, le son de la voix

– Endormissements par bercements et contenance

– Se sent impliqué dans l’activité du porteur, aime être mobile, observe

– Dès la naissance et jusqu’à 3 ans environ

Pour le/la Porteur.se :

– Liberté d’action et de mouvements, évitement de postures douloureuses

– Deux mains libres, mouvements appréciés par l’enfant

– Le corps bouge rapidement après l’accouchement

– Papa prend sa place de Père en restant actif Les effets de la sophrologie :

Grâce à une pratique régulière, la sophrologie permet de- libérer les tensions et recharger son énergie , grâce à une détente profonde- aider à mieux vivre la charge mentale, qui est importante quand on élève des enfants- renforcer son optimisme et sa confiance en soi et en ses enfants- abaisser l’anxiété, et tous ses effets corporels et sur le sommeil – augmenter la patience et la gaieté envers ses enfants. Soutenue entre autres par le Ministère des Outre-Mer, la CAF de La Réunion, l’observatoire de la parentalité, Parentalité Créative©, le réseau périnatal Réunion Repère, l’ARRIP, l’IREPS, l’ORS la Réunion, France active Réunion ou encore l’OMSEP… l’association Grandi Ansanm associe l’art et la culture réunionnaise à la parentalité en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire composée d’une aide médico-psychologique, de médecins, d’une accompagnante en parentalité du réseau Parentalité Créative©, de pédiatres, d’une éducatrice de jeunes enfants et d’une auxiliaire de puériculture.

