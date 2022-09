Paré pour le Tam Tam Festival ?

Après plusieurs années d’absence, le Tam Tam Festival revient à Saint-Paul ! Ce Festival International de marionnettes et de théâtre visuel se déroulera du 5 au 12 octobre aux quatre coins du territoire. Organisée par le Théâtre des Alberts, cette manifestation fait voyager et rêver petits et grands !Faites le plein d’émotions du 5 au 12 octobre ! Terre de Festivals, la Ville accueille cette manifestation internationale d’envergure pour redonner toute sa place à la culture. Résolument inscrite dans une culture accessible à toutes et à tous, inclusive et équitable, la Ville de Saint-Paul accueille chaleureusement “tout’ le band’ babas sifons” qui vous donnent rendez-vous dans les différentes salles du territoire : Léspas Culturel Leconte de Lisle, le Hangar, le Petit théâtre du Bernica, la Bibliothèque du Guillaume, la Cerise, la salle polyvalente de la Grande Fontaine mais aussi la Grotte du Peuplement, le Débarcadère et le Jardin de la Liberté.Rendez-vous à Saint-Paul pour le spectacle des « babas sifon » !Pour plus d’information, consultez le site Internet du Festival : www.tamtam.re