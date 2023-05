Paré pour l’opération "Mai à vélo" sur le Territoire Ouest

« Mets-toi à vélo » tout le long du mois de mai . En effet, du 1er et 31 mai, adoptez un nouveau mode de mobilité active : le vélo pour la vie.

Impulsé par le ministère de la Transition écologique et le ministère des Sports, ce challenge collectif mis en place par le Syndicat Mixte de transport de la Réunion (SMTR) en partenariat avec le Territoire de la Côte Ouest (TCO) a pour but de tendre vers un changement des habitudes de déplacement au au long du mois de mai.Participez à cet évènement national en parcourant le plus de kilomètres à vélo qui seront enregistrés sur l’application Géovélo. Pour y participer, il vous suffit de rejoindre la communauté « La Réunion SMTR » Ce challenge récompensera les 10 participants de La Réunion qui auront comptabilisé les meilleurs scores (VTT, smartphone, carte cadeaux)Téléchargez le règlement du challenge Mai à Vélo-2023 pour la communauté » réunion SMTR » du 1er au 31 mai 2023