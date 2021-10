Communiqué Paré pas Paré Cyclone : le jeu vidéo pour se préparer à une tempête

Ce mercredi 13 octobre est la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe naturelle. L’occasion pour la PIROI de présenter l’application Paré pas Paré Cyclone, un jeu vidéo ludique pour adopter les bons gestes avant l’arrivée d’un cyclone. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 13 Octobre 2021 à 10:00

Le communiqué :



À l’occasion de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes du 13 octobre, la Croix-Rouge française lance l’application Paré pas Paré Cyclone, le 1er jeu mobile pour adopter les bons gestes en cas de cyclone à La Réunion.



Un mois avant le début de la saison cyclonique 2021-2022, la Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI) de la Croix-Rouge française se donne pour objectif de sensibiliser et d’informer la population sur le risque cyclonique à La Réunion. À travers un jeu de rôle, l’application Paré pas Paré Cyclone permet aux joueurs de comprendre comment se préparer à l’arrivée d’un cyclone de manière ludique.



En fonction des différents niveaux d’alerte cyclonique en cours, les joueurs pourront s’initier virtuellement aux comportements à adopter : constituer ses réserves, assurer sa protection et celle de ses proches, sécuriser ses biens, suivre les consignes des autorités, etc.



Cette application 100% réunionnaise, développée avec la startup Bubblefish Entertainment, est gratuite et accessible dès maintenant sur l’App Store et sur Google Play Store.



Depuis 2011, la PIROI met en œuvre un projet de sensibilisation aux risques naturels à La Réunion, intitulé Paré pas Paré. Avec ses 10 ans d’expérience, le projet dispose de plusieurs outils pédagogiques à destination de différents publics. En créant le jeu mobile Paré pas Paré Cyclone, la PIROI poursuit son action de prévention des risques en proposant un outil innovant destiné aux adolescents et aux jeunes adultes.









Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur