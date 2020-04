Pardon, mes amis confinés. Ne m'en voulez pas mais moi que l'on accuse souvent d'être un oiseau de mauvaise augure, de ne voir que le verre à moitié vide, de voir tout en noir, je suis mort de rire. Voilà plusieurs décennies que la moitié du monde ronronne dans le politiquement correct et dans une lénifiante croissance économique pendant que l'autre moitié se meure.

Et les cris, les pleurs des enfants du monde n'y font rien. La machine infernale qui écrase leur vie avance imperturbable. Nous les adultes conscients, les lanceurs d'alerte, les sensibles, les révoltés, les humanistes, nous nous démenons comme de beaux diables. Mais, peine perdue, pas d'issues en vue pour cette dégradation des corps, des âmes et du reste.

Et voilà qu'une puce, une chauve-souris et un pangolin, d'un coup de baguette magique, arrêtent la machine ! C'est à pleurer ou à mourir de rire, on ne sait trop. C'est en tout cas ahurissant. Décidément, le monde, notre Monde, est plein de surprises. Je ne sais pas encore si le virus fera mieux que les lanceurs d'alerte mais une chose est sure, c'est un sacré choc pour notre civilisation, pour l'humanité. J'ai coutume de dire que nous sommes devenus fous. Voilà peut-être un électrochoc salutaire ... si l'on se réveille, si l'on comprend enfin la situation, si l'on en tire les bonnes conclusions. Wait and see.



François-Michel MAUGIS